المنتخب الوطني للمحليين يجتاز فحص كورونا بنجاح

خضع عناصر المنتخب الوطني للمحليين، لفحص الكشف عن فيروس كورونا، مباشرة عقب وصولهم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، أن نتائج هذه الفحوصات التي خضعت لها بعثة المحليين، جاءت كلها سلبية.

كما من المقرر أن يخوض أشبال مجيد بوقرة، أول حصة تدريبية لهم بقطر، أمسية اليوم السبت، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيفتتح مشواره ضمن منافسة كأس العرب، بمواجهة منتخب السودان، يوم الأربعاء المقبل.