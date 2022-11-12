المنتخب الوطني للمحليين يخوض ثاني حصة تدريبية بالإمارات

خاض المنتخب الوطني للمحليين، ثاني حصة تدريبية له اليوم السبت ضمن تربصهم الجاري بدولة الامارات تحضيرا لبطولة الشان.

وخاض أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة، أول حصة تدريبية لهم ضمن تربص الإمارات أمس الجمعة، بملعب نادي الشارقة.

كما برمج بوقرة، حصتين تدريبيتين لنهار اليوم السبت، حيث خصصت الحصة الصباحية لتقوية العضلات، على أن يتدرب المنتخب بشكل عادي في الحصة المسائية.

وتاتي هذه التحضيرات التي يشرف عليها مجيد بوقرة، تحضيرا للمواجهة الودية التي ستجمعهم غذا الأحد، بمنتخب سوريا.