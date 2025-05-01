المنتخب الوطني للمحليين يشد الرحال إلى غامبيا

شد المنتخب الوطني الجزائري للمحليين الرحال إلى غامبيا، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب من الدور الثاني لتصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2024”.

في لقاء يُنتظر أن يكون قويًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات، بعد غدا السبت.

بعثة “الخضر” غادرت أرض الوطن، مساء اليوم الخميس، وسط أجواء من الحماس والعزيمة.

بقيادة الطاقم الفني الذي ركّز في الأيام الأخيرة على الجوانب البدنية والتكتيكية. بهدف تجهيز اللاعبين لمباراة تُعد مفصلية في مسار التأهل إلى النهائيات القارية.

ويعوّل المنتخب على تركيبة شابة مدعّمة بعناصر متمرسة في البطولة الوطنية، قادرة على رفع التحدي وتقديم مستوى يُشرّف الراية الوطنية خارج الديار.

من جهتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وفّرت كل الظروف الملائمة للمنتخب من أجل التحضير الجيد لهذه المواجهة.

اللقاء المرتقب أمام منتخب غامبيا يُعد اختبارًا حقيقيًا لعناصر المدرب الوطني. خاصة أنه يأتي في ظروف مناخية وتنافسية مختلفة. وهو ما يجعل التركيز والانضباط التكتيكي مفتاحًا لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب. قبل حسم التأهل في الجزائر خلال لقاء العودة.