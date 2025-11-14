المنتخب الوطني للمحليين يضيع الفوز في وديته أمام مصر

ضيع المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الجمعة، الفوز، في المباراة الودية التحضرية التي جمعته بنظيره المصري، على ملعب “القاهرة”.

وكان المنتخب الوطني السباق لافتتاح باب التسجيلفي الشوط الأول عن طريق بولبينة، قبل تعديل منتخب مصر للنتيجة، وانهاء الشوط الأول بالتعادل (1-1).

كما تمكن المنتخب الوطني، من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة الـ66 من الشوط الثاني، عن طريق اللاعب نسيم الغول، ليعدل مجددا رجب نبيل، النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة الـ80، لضيف بعدها زميله حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة الـ89، مانحا الفوز لمصر.

يذكر أن هذه المبارة الودية التحضيرية، بين المنتخب الوطني للمحليين، نظيره المصري، تدخل ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب.