المنتخب الوطني للمحليين يكتفي بالتعادل أمام جنوب إفريقيا

تعادل المنتخب الوطني للمحليين، في ثاني مباراة له ضمن بطولة “الشان”، التي جرت اليوم الجمعة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وكان المنتخب الوطني المحلي السباق لافتتاح باب التسجيل عن طريق بلحوسيني، في الدقيقة الـ29، قبل أن يعادل متنتخب جنوب إفريقيا النتيجة، وينهي هذا الشوط بالتعادل الإيجابي.

وخلال الشوط الثاني، صنع المنتخب الوطني للمحليين عدة فرص تهديفية، لكن دون تجسيد. لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل، هدف في كل شبكة.