المنتخب الوطني للمحليين يكرم نظيره المالي برباعية كاملة

فاز المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنظيرهم المالي، بمدينة طبرقة التونسية.

وتمكن المنتخب الوطني للمحليين من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول لهذه المباراة عن طريق عبد الرحمان مزيان.

كما عمق أشبال بوقرة، النتيجة في الشوط الثاني عن طريق محيوص، بضربة جزاء، تلاها هدف ثالث من جحنيط، ثم الرابع من قندوسي.

وانتهت هذه المواجهة الودية التحضيرية، بفوز مستحق للمنتخب الوطني للمحليين بنتيجة 4-0، علة حساب نظيرهم المالي.