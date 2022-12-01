المنتخب الوطني للمحليين يواجه السنغال وموريتانيا وديا

برمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليين مبارتين وديتين، أمام كل من السنغال، وموريتانيا، بالجزائر، تحضيرا لمنافسة “الشان”.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أن أول مباراة للمحليين، ستكون في مواجهة منتخب موريتانيا، بتاريخ 14 ديسمبر.

كما أضاف ذات المصدر، عن تحديد تاريخ الـ17 ديسمبر، لخوض المباراة التحضيرية الثانية والمقررة أمام منتخب السنغال.

وتاتي هاتين المبارتين، ضمن التربض التحضيري المقبل لمنتخب المحليين المقررة في الفترة ما بين 11 إلى 17 ديسمبر.