المنتخب الوطني للمحليين يواجه سوريا وبورندي وديا

سيخوض المنتخب الوطني للمحليين مبارتين وديتين، أمام كل من منتخبي سوريا، وبورندي، ضمن تحضيراهم لبطولة كأس العرب.

وكشف الإتحاد الحزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بأن مناخب الخضر للمحليين، سيواجهون، نظيرهم منتخب سوريا، يوم 26 أوت بقطر.

وسيكون أشبال مجيد بوقرة، على موعد مع مباراة ودية تحضيرية ثانية، والتي ستجمعهم بمنتخب بورندي، يوم 29 أوت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي هذا ضمن البرنامج الذي سطره مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، تحضيرا لبطولة كأس العرب، وتصفيات الشان.