المنتخب الوطني للمحليين يواجه غانا في آخر اختبار قبل انطلاق “الشان”

يواجه المنتخب الوطني للمحليين، أمسية اليوم السبت، نظيره الغاني، في مباراة ودية تحضيرية، تحسبا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين شان 2022.

وستكون المباراة المقررة بملعب “نيلسون مانديلا” انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، آخر اختبار للمنتخب الوطني قبل انطلاق “الشان”.

كما يسعى الناخب مجيد بوقرة، استغلال هذه الودية، لوضع آخر الروتوشات على تشكيلته، و الوقوف على مدى جاهزية أشباله.

وسيكون هذا اللقاء، فرصة لرفقاء قندوسي، من أجل أخذ معالمهم بملعب “نيلسون مانديلا”، قبل المباراة الافتتاحية للشان أمام “ليبيا”.