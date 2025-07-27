المنتخب الوطني للمحليين يواجه موريتانيا ودياً الثلاثاء

يخوض المنتخب الوطني للاعبين المحليين مباراة ودية مهمة أمام نظيره الموريتاني، يوم الثلاثاء، على الساعة 18:00 مساءً، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار التحضيرات المتواصلة لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024، المقرر تنظيمها من 2 إلى 30 أوت 2025 بكل من تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وتُعد هذه الموقعة الودية فرصة للجهاز الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة للوقوف على جاهزية العناصر المحلية، وتجريب الخطط الفنية والتكتيكية، تحضيرًا لهذا الموعد القاري الهام الذي تسعى فيه الجزائر إلى تحقيق مشاركة مشرفة والمنافسة على اللقب.

و ستُمثل المباراة اختبارًا جادًا أمام منافس قوي مثل منتخب موريتانيا، الذي يُعتبر من المنتخبات المتطورة قارياً في فئة المحليين، وهو ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا عاليًا يساعد على تقييم مستوى المنتخب في هذه المرحلة من التحضيرات.