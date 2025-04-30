المنتخب الوطني للمحليين يواصل تحضيراته للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين استعداداته تحسبًا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب غامبيا.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، التي ستُقام مباراتها الأولى يوم السبت 3 ماي.

وجرت تدريبات اليوم وسط أجواء من التركيز والانضباط تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني، مجيد بوقرة.

وتجري التحضيرات بوتيرة متصاعدة في رابع يوم من التربص الذي يجري بالمركز التقني سيدي موسى. إذ يخضع اللاعبون لحصص تدريبية مركزة تخللتها تمارين بدنية وتكتيكية. إلى جانب العمل على رفع الانسجام داخل المجموعة.

ويولي الطاقم الفني أهمية خاصة للتحضير الذهني، نظرًا لأهمية هذه المواجهة التي تعَدُّ اختبارًا حقيقيًا للجيل الجديد من اللاعبين المحليين الباحثين عن إثبات الذات وافتكاك مكانة قارة ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول مستقبلًا.