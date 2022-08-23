المنتخب الوطني للنائشين يفتتح كأس العرب بمواجهة فلسطين

يواجه المنتخب الوطني للناشئين، اليوم الثلاثاء، نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس العرب، الجارية بالجزائر.

ويطمح مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، وأشباله، لتحقيق انطلاقة موفقة في هذه الدورة، بالفوز على فلسطين.

كما يسعى المنتخب الفلسطيني، من جهته، لتقديم آداء مشرف، متحديا في ذلك المنتخب الوطني، وعاملي الأرض والجمهور.

وستكون المباراة الإفتتاحية لكأس العرب للنائشئين، والتي ستجمع المنتخب الوطني، بفلسطين، منقولة على القناة السادسة للتلفزيون العمومي الجزائري، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.