المنتخب الوطني للناشئين يتعرف على برنامج مبارياته في كأس العرب

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برنامج مباريات كأس العرب للناشئين، والمقررة بالجزائر، انطلاقا من 23 أوت الجاري.

وسيفتتح المنتخب الوطني هذه الدورة، في مباراتها الإفتتاحية بمواجهة منتخب فلسطين، يوم الثلاثاء 23 اوت، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً.

كما سيخوص أشبال المدرب أرزقي رمان، ثاني مواجهة لهم، أمام منتخب السودان، بتاريخ 26 أوت، على الثامنة ليلا.

فيما ستلعب المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بين المنتخب الوطني، ونظيره الإماراتي، يوم 29 أوت، على الخامسة مساءً.

يذكر أن منافسة كأس العرب لأقل من 17 عاما، مقرر اجراؤها بالجزائر، في الفترة ما بين 23 أوت الجاري، إلى 8 سبتمبر 2022.