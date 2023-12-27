المنتخب الوطني لليوسيكان بيدو يحرز المرتبة الأولى في البطولة المغاربية

أحرز المنتخب الوطني لليوسيكان بيدو، المركز الأول حسب الفرق، في البطولة المغاربية التي جرت بتونس في الفترة ما بين 20 إلى 23 ديسمبر.

ونصب المنتخب الوطني، نفسه بطلا مغاربيا، بعد تفوقه على كل من منتخب تونس، الذي حل ثانيا، ومنتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.

وافتكت العناصر الوطنية 32 ميدالية في هذه البطولة المغاربية، منها تسع ذهبيات، سبع فضيات، و16 ميدالية برونزية.

واعتبرت التحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو، بان هذه المشاركة سمحت بمعرفة مدى جاهزية العناصر الوطنية، للبطولة العالمية المقررة بالجزائر نهاية 2024.