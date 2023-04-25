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الرياضة

المنتخب الوطني يباشر تحضيراته لـ”كان U17″

بقلم فيصل زيان بوزيان
المنتخب الوطني يباشر تحضيراته لـ”كان U17″
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باشر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمس الإثنين، تحضيراته تحسبا لدخول غمار كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، بإجراء الحصة التدريبية الأولى بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل مباراة الإفتتاح للمنافسة الإفريقية التي ستحتضنها الجزائر بداية من 29 أفريل لغاية 15 ماي المقبل.

كما أوضح ذات البيان، أن كتيبة الناخب الوطني أرزقي رمان، المكونة من 26 لاعبا، ستُجري حصة تدريبية، اليوم الثلاثاء، بمركز سيدي موسى.

وأضاف ذات البيان، أن اللاعب مسلم أناتوف وبقية اللاعبين الناشطين بأوروبا سينضمون للتربص ليلة اليوم الثلاثاء.

يجدر للإشارة، سيفتتح الخضر مشوارهم في كأس إفريقيا يوم 29 أفريل بمواجهة المنتخب الصومالي بملعب نيلسوم مانديلا على الساعة 20.00 مساءً.

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