المنتخب الوطني يتأخر بهدفين أمام السويد في الشوط الأول

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول من مواجهته الودية أمام منتخب السويد متأخرًا في النتيجة بهدفين دون رد.

وهي المباراة التي تجرى خارج الديار بملعب “ستراوبيري أرينا” بمدينة سولنا القريبة من العاصمة ستوكهولم. وتندرج ضمن استعدادات الخُضر للاستحقاقات المقبلة.

وجاء الهدف الأول للمنتخب السويدي في الدقيقة 14. بعد هفوة دفاعية استغلها أصحاب الأرض بطريقة سريعة ومنظمة. إذ نفذ خط هجوم السويد لعبة ثلاثية سلسة اخترق بها الدفاع الجزائري. قبل أن يوقع متوسط الميدان، كين سيما، الهدف الأول بتسديدة مركزة.

ولم تمضِ دقائق طويلة حتى عاد اللاعب نفسه ليُعمّق الفارق، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 28 بطريقة مشابهة. بعد سلسلة من التمريرات السريعة بين عناصر المنتخب السويدي، كشفت من جديد ارتباك الخط الخلفي للمنتخب الوطني وغياب التركيز في التمركز الدفاعي.

المنتخب الجزائري كان رده بفرص قليلة، لم تترجم لأهداف، وبات أشبال الناخب، بيتكوفيتش، مطالبين بردّ فعل قوي في الشوط الثاني، لتدارك النتيجة واستعادة التوازن. خاصة في ظل الأداء المتواضع دفاعيًا أمام منتخب أظهر فاعلية كبيرة في الثلث الهجومي.