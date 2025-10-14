المنتخب الوطني يتأخر في الشوط الأول أمام أوغندا بهدف مثير للجدل

أنهى المنتخب الوطني الجزائري، الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب أوغندا متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد.

ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي يحضتنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

“الخضر” دخلوا اللقاء بعزيمة واضحة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز صدارتهم للمجموعة، رغم ضمانهم التأهل للمونديال في الجولة السابقة.

وفرض أشبال الناخب الوطني، بيتكوفيتش، سيطرة نسبية على مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى. غير أن المنتخب الأوغندي تمكن من مباغتة الدفاع الجزائري بهدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وجاء الهدف الأوغندي بطريقة مشكوك فيها، بعدما سبقه احتكاك واضح في وسط الميدان، حين قام اللاعب سيسيماكولا بمسك قميص لاعب الخُضر وانتزاع الكرة منه بطريقة غير شرعية. قبل أن يمررها لزميله موكوالا الذي وجد نفسه وجهًا لوجه مع الحارس لوكاس زيدان، ليضع الكرة في الشباك ببراعة.

ورغم محاولات “محاربي الصحراء” للعودة في النتيجة عبر تحركات محرز، عمورة و غويري. إلا أن التسرع وغياب الفعالية أمام المرمى حالا دون تعديل الكفة قبل نهاية الشوط الأول.

وسيكون أشبال المدرب بيتكوفيتش، أمام مهمة صعبة في الشوط الثاني، من أجل تدارك التأخر وقلب الموازين للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان أفضلية معنوية في ختام التصفيات.