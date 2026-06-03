المنتخب الوطني يتحدى الطواحين الهولندية لتأكيد جاهزيته لكأس العالم 2026

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، أمسية اليوم الأربعاء، منتخب هولندا، في اختبار قوي، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيكون رفقاء القائد رياض محرز، خلال مباراة اليوم ضد منتخب هولندا، في مهمة اثبات جاهزيتهم البدنية، والفنية.

كما ستكون هذه المباراة التحضيرية، فرصة للناخب فلاديمير بيتكوفيش، من أجل تجربة بعض الخطط، والحلول التي يسعى اعتمادها في خرجتهم الأولى في كأس العالم، ضد منتخب الأرجنتين.

يذكر أن المباراة الودية التحضيرية، التي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب هولندا، مقررة أمسية اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة (19:45) بملعب “فيجينورد” بمدينة روتردام.