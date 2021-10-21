المنتخب الوطني يتراجع إلى المركز الرابع إفريقيا والثالث عربيا

تراجع تصنيف المنتخب الجزائري حسب موقع الفيفا إلى المركز الرابع إفريقيا والثالث عربيا، في حين حافظ على مركزه الـ30 عالميا.

وحسبما نشره الموقع الرسمي للهيئة المسؤولة عن اللعبة “فيفا” اليوم الخميس، فقد صعد المنتخب المغربي إلى المرتبة لـ 29، عالميا كما كان منتظرا. فيما بقي أشبال الناخب الوطني محافظين على المركز الـ 30 بعد التعادل أمام بوركينافسو مؤخرا في مراكش المغربية. ورغم تحقيق الفوز أمام منتخب النيجر وجيبوتي إلى أن الخضر لم يحققوا تقدما في تصنيف شهر أكتوبر.

في حين إحتل “أسود الأطلس” لوصافة الأندية العربية و الثالث على المستوى القاري. بعد الفوز بمباراته الـ 3 التي خاضها في فترة التوقف الدولي الأخيرة برسم تصفيات مونديال قطر.

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