المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في التصنيف الجديد للفيفا

تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي تم الكشف عنه اليوم الجمعة.

وسجل الخضر، في هذا التصنيف الخاص بشهر نوفمبر، تراجعهم إلى المركز الـ32 عالميا، أين خسروا بذلك مركزين في هذا الترتيب.

كما سجل المنتخب الوطني استقراره في المركز الرابع على المستوى الإفريقي، ضمن نفس التصنيف.

يذكر أن هذا التصنيف الجديد، والخاص بشهر نوفمبر، سيتم اعتماده قرعة مباريات السد المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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