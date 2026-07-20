المنتخب الوطني يتراجع في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

سجل المنتخب الوطني لكرة القدم، تراجعه بمركز واحد، في التصنيف الأخير الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكشفت “الفيفا” اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، عن تصنيفها الجديد للمنتخبات العالمية، بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2026، بتتويج منتخب اسبانيا.

كما أبرز هذا التصنيف الجديد، تراجع المنتخب الوطني بمركز واحد في التصنيف العالمي، وتواجده في المركز الـ29.

وعلى المستوى العربي، والقاري، تواجد المنتخب الوطني في المركز الرابع، بعد كل من منتخبات، المغرب، السنغال، ومصر.