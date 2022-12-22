المنتخب الوطني يتراجع في تصنيف الفيفا الجديد

تراجع المنتخب الوطني الجزائري، في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، عن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وإحتل الخضر المركز 40 عالميا، برصيد 1486.72 نقطة، بتراجع بثلاثة مراكز مقارنة بالتصنيف الأخير شهر أكتوبر المنصرم الذي إحتل فيه المنتخب الوطني المرتبة 37.

وبهذا التصنيف الجديد الذي صدر في موقع الفيفا، إحتل المنتخب الوطني المركز السابع إفريقيا، بعد كل من المغرب،السنغال، تونس، الكاميرون، نيجيريا، مصر.

كما جاء الخضر في المرتبة الرابعة عربيا، بعد كل من منتخبات المغرب تونس ومصر.