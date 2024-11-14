المنتخب الوطني يتعادل أمام غينيا الاستوائية

تعادل المنتخب الوطني، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعته بمضيفه منتخب غينيا الإستوائية، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وكان المنتخب الوطني، قد قدم مردود متوسط في الشوط الاول من هذا اللقاء، الذي انتهى على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أجرى الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، بعض التغييرات، بحثا عن حلول جديدة، باقحام كل من مدني، بن زية، قندوسي، وشياخة، مكان بن سبعيني، زرقان، محرز، وعمورة.

ورغم التعييرات التي أجراها بيتكوفيتش، إلا أن النتيجة النهائية لهذا اللقاء لم تتغير، واكتفى المنتخبان بالتعادل السلبي.

وبهذا عزز المنتخب الوطني رصيده بنقطة إضافية، ليواصل تصدر مجموعته الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، برصيد 13 نقطة.