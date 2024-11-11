المنتخب الوطني يتعثر في افتتاح مشواره بدورة شمال إفريقيا

تعرض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة للهزيمة أمام منتخب تونس بهدف نظيف. في افتتاح مشواره في دورة “لوناف” المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2025.

وسجل المنتخب التونسي الهدف الوحيد في المباراة عن طريق أنيس سعيدي في الدقيقة الـ45 من المباراة التي جرت بملعب “الأب جيغو” بالدار البيضاء بالمغرب.

ويسعى المدرب عزيز بلحوسين إلى تدارك هذا التعثر في المباراتين المقبلتين أمام مصر يوم الخميس وليبيا يوم الأحد. من أجل مواصلة حلم بلوغ نهائيات “كان” 2025.

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