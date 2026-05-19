المنتخب الوطني يتعرف على منافسيه في التصفيات المؤهلة لـ”كان 2027″

تعرف المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على المنتخبات التي سيواجهها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأجريت اليوم الثلاثاء، بمقر “الكاف” بالعاصمة المصرية، القاهرة، سحب قرعة التصفيات المؤهلة لـ”كان 2027″.

وأوقعت القرعة، المنتخب الوطني، على رأس المجموعة التاسعة، والتي ضمّت أيضا، منتخب زامبيا، التوغو، و بورندي.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، لنهائيات “كان 2027” المقررة بكل من كينيا، تنزانيا وأوغندا.