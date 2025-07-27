المنتخب الوطني يتفوق على البينين بركلات الترجيح ضمن الألعاب الإفريقية المدرسية

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزًا مستحقًا على نظيره البنيني بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المدرسية الجارية فعالياتها بالجزائر.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الطرفين، حيث قدم الفريقان أداءً ندّيًا طوال مجريات اللقاء، ليُحسم التأهل في سلسلة ركلات الترجيح التي تألق فيها المنتخب الوطني، بفضل براعة حارس مرمى أصاغر الخضر ودقة تصويبات اللاعبين.

ويؤكد هذا الانتصار الجاهزية الكبيرة والروح القتالية العالية التي يتمتع بها المنتخب المدرسي، إلى جانب الانسجام المتنامي بين عناصره، وهو ما يعكس العمل الفني والتكتيكي الجيد الذي يقوم به الطاقم الفني الوطني في هذه الدورة.