المنتخب الوطني يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في كأس العرب 2025 بقطر

تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، دعوة رسمية موقعة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

يدعو من خلالها المنتخب الجزائري للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025. و التي من المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

وتأتي هذه الدعوة لتفتح المجال أمام “الخضر” للدفاع عن لقبهم العربي. الذي أحرزوه عن جدارة واستحقاق في نسخة 2021. خلال البطولة التي نظمت لأول مرة تحت إشراف مباشر من “الفيفا”، وشهدت تألقًا لافتًا للمنتخب الوطني.

نسخة 2025 المرتقبة تعد بمثابة محطة مهمة للمنتخب الجزائري من أجل تأكيد تفوقه العربي، وسط منافسة قوية مرتقبة من أقوى المنتخبات العربية، في أجواء مميزة ستحتضنها ملاعب مونديالية حديثة بدولة قطر.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة رئيس الفيفا: