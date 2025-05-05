المنتخب الوطني يتوج بطلا للطبعة الـ24 من البطولة العربية لألعاب القوى

توج المنتخب الوطني أكابر بطلا للنسخة الـ24 من البطولة العربية لألعاب القوى التي أختتمت فعالياتها أمس الأحد بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران.

وأنهى المنتخب الوطني، مشاركته في هذه البطولة العربية، برصيد 53 ميدالية، منها 18 ذهبية، 17 فضية، و18 ميدالية برونزية.

وحلّ في المركز الثاني ضمن هذه الألعاب، بعد المنتخب الجزائري، منتخب تونس، برصيد 19 ميدالية، منها 7 ذهبيات، يليه، منتخب مصر، في المركز الثالث بـ16 ميدالية، منها 6 ذهبيات.

يذكر ان هذه الطبعة الـ24 من البطولة العربية لألعاب القوى، والتي أقيمت بوهران، جرت بمشاركة 160 رياضي، يمثلون 12 دولة.