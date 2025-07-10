المنتخب الوطني يحافظ على مركزه الـ36 في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه، في التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي كشف عنه لاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفيفا” اليوم الخميس، التصنيف الجديد للمنتخبات العالمية، أين حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ36 عالميا.

وعلى المستوى الإفريقي تواجد الضخر في المركز الرابع، بعد كل من منتخبات المغرب، السنغال، ومنتخب مصر.

يذكر أن آخر مباراة خاضها المنتخب الوطني، كانت المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السويد، والتي انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة (4-3).