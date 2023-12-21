المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

تعرف المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، على ترتيبه، في التصنيف العالمي الجديد، للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكشفت “الفيفا”، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، تصنيفها الجديد للمنتخبات، والذي حافظ فيه المنتخب الوطني على مركزه الـ30 عالميا.

من جهة أخرى تواجد الخضر في المركز الرابع افريقيا، والثالث عربيا، بعد كل من منتخبات، المغرب، السنغال، وتونس.

ويأتي هذا التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أسابيع معدودة عن انطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقررة بكوت ديفوار.