المنتخب الوطني يحدث إنقساما بين وزارة الرياضة وإتحادية جيبوتي

بعدما رفض الإتحاد الإفريقي طلب إتحادية جيبوتي باللعب في المغرب بدل مصر وتوجيه إنذار شفوي لها. جاء القرار الجريء هذه المرة من قبل وزارة الرياضة الجيبوتية.

وقد راسلت وزارة الرياضة الجيبوتية إتحادية كرة القدم ببلدها. من أجل إعلامها بإقامة المواجهة أمام “الخضر” بالعاصمة المصرية القاهرة الشهر القادم مثلما تم الإتفاق عليه. لكن إتحادية جيبوتي أصرت على الرفض. وتؤكد أن اللقاء ستلعبه بالمغرب أين أبرزت تحدياتها للسلطات العليا لبلادها.

وفي حال عدم قبول الاتحادية الجيبوتية اللعب بمصر، فإن اللقاء سيبقى بالمغرب. باعتبار أن الاتحادية مستقلة في إتخاذ قرارتها. لكن الغريب في الأمر هو رفضها اللعب بمصر التي هي أقرب لها وأقل من حيث تكاليف السفرية.

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