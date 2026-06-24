المنتخب الوطني يحصد 4 ميداليات في البطولة العالمية للحمل بالقوة

سجل المنتخب الوطني للحمل بالقوة، مشاركة مشرفة، في البطولة العالمية 2026، التي جرت فعالياتها بليتوانيا.

وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة العالمية، بحصيلة 4 ميداليات، منها ميداليتين ذهبيتين، فضية واحدة، وميدالية برونزية، حسب اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وكان الذهب من نصيب كل من بن طلحة الياس (105كغ)، وونواري أيمن ابراهيم الخليل في فئة (93كغ).

كما نال الجزائري الآخر صهاد محمد، الميدالية الفضية لفئة (120كغ)، فيما اكتفى مجاهد ياسين، بالميدالية البرونزية لفئة (74 كغ).