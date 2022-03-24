المنتخب الوطني يحط رحاله بالكاميرون

وصل المنتخب الوطني الجزائري، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، تحسبا لخوض ذهاب مباراة السد من الدور المؤهل لمونديال قطر.

واستقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الفاف شرف الدين عمارة، بعثة الخضر بمطار “دوالا”.

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني، من غينيا الاستوائية، صباح اليوم، للالتحاق بمدينة دوالا، تحسبا لمواجهة الكاميرون.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أكد في وقت سابق، نجاح تربص غينيا الاستوائية، وجاهزية عناصره لمواجهة الكاميرون.

كما كشف عن خوضهم لحصة تدريبية أخيرة بدوالا، قبل الموعد الرسمي لانطلاق مواجهة الكاميرون المقررة غدا الجمعة.