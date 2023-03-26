المنتخب الوطني يحط رحاله بتونس تحسبا لمواجهة النيجر

وصلت بعثة المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأحد، إلى مطار “قرطاج” بتونس، تحسبا لمواجهة منتخب النيجر، برسم تصفيات أمم إفريقا 2023.

وكان رفقاء القائد رياض محرز، قد غادرو أرض الوطن، ظهر اليوم الأحد، عبر طائرة خاضة باتجاه الجارة تونس

كما تأتي هذه السفرية التي قادة الخضر إلى تونس، تحسبا لمواجهة منتخب النيجر، ضمن لقاء العودة من تصيفات كأن 2023.

يذكر أن المنتخب الوطني يواجه النيجر، يوم غد الإثنين، بملعب رادس، انطلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر