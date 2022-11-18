المنتخب الوطني يحط رحاله بمالمو تحسبا لودية السويد

وصلت بعثة المنتخب الوطني، ظهر اليوم الجمعة، إلى مدينة مالمو، تحسبا لخوض مباراتهم الودية أمام منتخب السويد.

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره السويدي، سهرة غد السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا بتوقيت الجزائر.

كما ستشهد هذه المباراة الودية التحضيرية، غياب الثلاثي بن عيادة، حماش، وماندريا، الذي فضل الناخب جمال بلماضي تسريحهم.

يذكر ان المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنزظيره السويدي، هي الثانية ضمن تربص نوفمبر، بعد تعادلهم أمام مالي بهدف لمثله.