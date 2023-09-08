المنتخب الوطني يحظى بتكريم خاص في قسنطينة

حظي تعداد المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بتكريم خاص في قسنطينة، أين يجرون تحضيراتهم ضمن تربص سبتمبر الجاري.

وكشفت الصفحة الرسمية للفاف، عن استفادة المنتخب الوطني، ممثلا في رياض محرز، وعيسى ماندي، بتكريم، عقب تأديتهم صلاة الجمعة بمسجد “الأمير عبد القادر”.

وحسب ذات المصدر، جاء هذا التكريم، من طرف الجمعية التابعة لهذا المسجد، ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

واستلم الثنائي رياض محرز، وعيسى ماندي، لوحة تجسد مسجد الأمير عبد القادر، بالإضافة لنسخ عن المصحف الشريف.