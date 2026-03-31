المنتخب الوطني يحقق تعادلًا مقنعًا أمام الأوروغواي

اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل السلبي (0-0) أمام منتخب الأوروغواي، في مباراة ودية لم ترقَ إلى مستوى التطلعات. وغابت عنها الفرص الحقيقية للتسجيل من الجانبين.

وعرفت المواجهة أداءً متوسطًا، إذ طغى الحذر التكتيكي على مجريات اللقاء، مع صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع، ما جعل الفرص نادرة طوال التسعين دقيقة.

وحاول الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تنشيط التشكيلة بإجراء عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، بإقحام الثنائي رياض محرز ومحمد الأمين عمورة، في الدقيقة 64، بدلًا من حسام عوار ورامز زروقي. كما أشرك بن بوعلي مكان أمين غويري.

وفي الدقيقة 79، دخل تيطراوي بدلًا من إبراهيم مازة، وعبادة مكان بلغالي، قبل أن يقحم رامز زروقي، بدلًا من فارس شايبي في الدقيقة الـ80.