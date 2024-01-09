المنتخب الوطني يحقق ثاني انتصار ودي في تربص الطوغو  

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوز معنوي خلال المواجهة الودية التي جمعته بمنتخب الطوغوغو برباعية نظيفة.

وسجل أهداف المباراة التي جرت بملعب “كيغي” بمدينة لومي الطوغولية كل من بغداد بونجاح ورياض محرز وإسلام سليماني والمتألق محمد أمين عمورة.

كما عرفت المباراة تألق المهاجم يوسف بلايلي بشكل ملفت للإنتباه، الذي بصم على أول تمريرة حاسمة له منذ عودته إلى الكتيبة الوطنية.

وحقق الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه فوزا ثانيا خلال التحضيرات لكأس امم افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار، بعدما فازوا بالمباراة الودية الأولى أمام منتخب الطوغو المحلي.

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