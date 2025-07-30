المنتخب الوطني يحقق فوزا مثيرا في البطولة العربية لكرة السلة

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزا مثيرا أمام الكويت بنتيجة 86 مقابل 74 في الجولة الخامسة من البطولة العربية للمنتخبات رجال رقم 26 التي تجري بالبحرين.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة في معظم فتراتها، إلا أن لاعبي المنتخب الوطني فرضوا سيطرتهم خلال الربع الأخير، حيث تمكنوا من توسيع الفارق وحسم اللقاء لصالحهم بفضل الأداء الجماعي والتركيز العالي في اللحظات الحاسمة.

وتميز اللقاء بتألق عدد من لاعبي المنتخب، الذين ساهموا في ترجيح كفة الفريق، وسط دعم فني مميز من الجهاز التدريبي.

ومن المنتظر أن يواصل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة قوية في الجولة المقبلة، حيث يسعى لمواصلة عروضه الإيجابية وتحقيق نتائج تليق بطموحات جماهيره.

و يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز بأربع مباريات من أصل أربع مباريات، ما يؤكد العمل الكبير الذي يقدمه المدرب علي بوزيان ولاعبيه.