المنتخب الوطني يحل بأرض الوطن بعد الفوز أمام جيبوتي في مصر

حل المنتخب الوطني، بأرض الوطن، بعد الفوز أمام جيبوتي في القاهرة بمصر. كما تمكن أشبال بلماضي من تسجيل أربعة أهداف كاملة دون أي مقابل.

كما عبّر مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي عن سعادته بلعب المُباراة القادمة أمام بوركينافاسو بحضور الأنصار.

وتحدث مدرب المنتخب الوطني لتلفزيون النهار :”نتحرك شوقا لمُلاقاة جمهورنا بعد طول غياب، نشكر السلطات على هذه الخطوة الإيجابية تجاه الأنصار”.

ليضيف القائم على رأس المنتخب الوطني :”صحيح أن المدرجات لن تكون ممتلئة، ولكن الأهم من ذلك كله، هو الدعم الذي سيقدمونه لنا”.

وفي الختام قال الرجل الأول في المنتخب الوطني :”أريد أن يكون حضور الأنصار أكبر، خلال المُباراة الفاصلة، لأن دعمهم مهم لنا”. أكد الناخب، جمال بلماضي، بأن التحكيم لم يكن في المُستوى، خلال المواجهة أمام جيبوتي، ليُصاب بلايلي نتيجة لذلك.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر” لتلفزيون النهار بعد عودة المنتخب الوطني الى الجزائر :”الحكام لا يقومون بدورهم لحماية اللاعبين”.

وأضاف في نفس السياق :”شاهدنا يوسف يصاب في كاحله”. وختم :”موضع الإصابة انتفخ، ويوسف سيتلقى العلاج اللازم في الساعات القادمة”.

أخيرا، يأمل الجميع أن يكون صاحب اللمسات السحرية في المنتخب وناديه جاهزا من هنا لغاية يوم الثلاثاء القادم، لمُلاقاة بوركينافاسو.

وطوى الناخب الوطني جمال بلماضي مباراة جيبوتي ليوجه تفكيره صوب موقعة الثلاثاء أمام بوركينافاسو.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال في تصريحات صحفية بمصر:”طوينا مباراة جيبوتي ونفكر حاليا في مواجهة بوركينافاسو”.

وفاز المنتخب الوطني ظهيرة اليوم الجمعة بنتيجة 4-0 أمام منتخب جيبوتي بملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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