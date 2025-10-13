المنتخب الوطني يحل بتيزي وزو تحسبا لمواجهة أوغندا

سجلت عناصر المنتخب الوطني، وصولها ظهر اليوم الإثنين، إلى مدينة تيزي وزو، تحسبا لمباراتهم المقبلة ضد منتخب أوغندا.

وفور وصولهم إلى تيزي وزو، حظيت العناصر الوطنية، باستقبال رسمي من السلطات الولائية، يتقدمهم والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة.

ومن المقرر أن يخوض رفقاء القائد رياض محرز، حصة تدريبية أخيرة، أمسية اليوم الإثنين، بملعب “حسين آيت أحمد”، قبل مواجهة أوغندا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد أوغندا، والمقررة يوم غد الثلاثاء على الخامسة مساءً، بملعب “حسين آيت أحمد”، تدخل ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.