المنتخب الوطني يحل بقسنطينة تحسبا لمواجهة رواندا

حلّ تعداد المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، بمطار قسنطينة، تحسبا لخوض أول مباراة تحضيرية لهم أمام منتخب رواندا.

وبعد خوضهم تحضيرات بمركز سيدي موسى، يتنقل أشبال المدرب بيتكوفيتش، إلى قسنطينة، لانهاء استعداداتهم قبل موعد مواجهة رواندا.

وحظي تعداد المنتخب الوطني، باستقبال من طرف السلطات المحلية لولاية قسنطينة، فور وصولهم إلى مطار “محمد بوضياف”.

يذكر أن المباراة التحضيرية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الرواندي، مقررة يوم غد الخميس، انطلاقا من الخامسة مساءً، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.