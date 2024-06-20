المنتخب الوطني يخسر مرتبة واحدة في تصنيف الفيفا الجديد

خسر المنتخب الوطني الجزائري، مرتبة واحدة، في تصنيف الفيفا الجديد الخاص بالمنتخبات، لشهر جوان، مقارنة بآخر تصنيف.

وحسب التصنيف الجديد للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، فقد تواجد المنتخب الوطني، في المركز 44 عالميا، برصيد 1474,13 نقطة، في التصنيف الجديد الخاص بشهر جوان الجاري.

وخسر أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مرتبة واحدة، مقارنة بتصنيف شهر أفريل الماضي، بعد الخسارة داخل الديار، أمام منتخب غينيا، في إطار تصفيات كأس العالم 2026، والتي كلفتهم فقدان 9 نقاط، مقارنة بآخر تصنيف.

كما إحتل الخضر، المركز السابع إفريقيا في التصنيف الجديد للفيفا، خلف منتخبات: المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، تونس.

أما على المستوى العربي، فقد جاء المنتخب الوطني في المركز الخامس، خلف كل من المنتخبات: المغرب، قطر، مصر، تونس.