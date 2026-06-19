المنتخب الوطني يخوض آخر حصة تدريبية بكنساس قبل تنقله إلى سان فرانسيسكو

يخوص المتخب الوطني، اليوم الجمعة، آخر حصة تدريبية له بمدينة كنساس، قبل تنقله إلى مدينة سان فرانسيسكو.

وسيكون أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، على موعد غدا السبت، مع رحلة تقودهم إلى مدينة سان فرانسيسكو، التي يتواجد بها منافسهم المقبل منتخب الأردن.

ومن المقرر أن يتنقل تعداد الخضر، إلى سان فرانسيسكو، بالطائرة، في رحلة تدوم حوالي ثلاثة ساعات، لاستكمال تحضيراتهم لمواجهة منتخب الأردن.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب الأردن، يوم الأربعاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من كأس العالم 2026.