المنتخب الوطني يخوض تربصه المقبل بالقاهرة تحسبا لمواجهة جيبوتي

سيدخل المنتخب الوطني، في تربص تحضيري يوم 8 نوفمبر المقبل، بالقاهرة، تحضيرا لمباراتهم أمام منتخب جيبوتي.

وسيتنقل لاعبو الخضر، مباشرة إلى مصر، للدخول في هذا التربص، الذي سيسبق مباراتهم أمام جيبوتي، لحساب تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسيخوض رفقاء القائد رياض محرز تدريباتهم بملعب “بيتروسبور”، قبل موعد هذا اللقاء المقرر في 12 من ذات الشهر.

ومباشرة عقب هذه المواجهة، سيتنقل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي عبر رحلة خاصة إلى الجزائر، لخوض مباراتهم الأخيرة ضمن هذه التصيفات في مواجهة منتخب بوركينا فاسو، يوم 16 نوفمبر.

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