المنتخب الوطني يدشن بدلته الجديدة في مواجهة السعودية

سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ثاني مباراة تحضيرية لهم، ضمن تربص نوفمبر الجاري، في مواجهة منتخب السعودية.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، بأن عناصر المنتخب الوطني، ستدخل مواجهة المنتخب السعودي، بالقميص الجديد.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع التقني لهذه المباراة، على أن يلعب المنتخب الجزائري ببذلة بيضاء بالكامل (قميص، تبان، وجوارب)، بينما سيدخل المنتخب السعودي، باللون الأخضر.

وعلى هامش هذا الاجتماع، جرى استعراض مختلف الجوانب القانونية، والتنظيمية الخاصة بهذه المواجهة، وذلك بحضور المنظمين، وممثلي المنتخبين.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن المباراة التحضيرية للمنتخب الوطني، ضد نظيره السعودي، المقررة أمسية اليوم الثلاثاء، بملعب “الأمير عبد الله فيصل” بجدة، تجرى بتقنية “الفار”.