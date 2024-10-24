المنتخب الوطني يرتقي بأربعة مراكز في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

سجّل المنتخب الوطني، تقدم ملحوظ في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الصادر اليوم الأربعاء.

وكشفت “الفيفا”، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، تصنيفها الجديد للمنتخبات العاليمة، والذي شهد تقدم المنتخب الوطني بأربعة مراكز كاملة محتلا المركز الـ37 عالميا.

أما على المستوى الإفريقي، تواجد المنتخب الوطني، ضمن أفضل خمس منتخبات افريقية، والثالث عربيا، بعد كل من المغرب، السنغال، مصر، ونيجيريا.

يذكر أن المنتخب الوطني، ضمن مبكرا، تأهله إلى الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، قبل جولتين عن اختتام مرحلة التصفيات.