المنتخب الوطني يرتقي بستة مراكز في التصنيف الجديد للفيفا

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، قفزة معتبرة في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والخاص بشهر أفريل.

وكشفت الفيفا، اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، عن تصنيفها الشهري للمنتخبات، والذي ارتقى فيه المنتخب الوطني بستة مراكز دفعة واحدة، مقارنة بآخر تصنيف.

كما تواجد الخضر في المركز الـ34 عالميا، وفي المركز الرابع على مستوى القارة السمراء، بعد كل من المغرب، السنغال وتونس.

يذكر أنّ المنتخب الوطني، فاز في آخر مبارتين له شهر مارس المنصرم، أمام منتخب النيجر (ذهاب- إياب)، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.