المنتخب الوطني يرتقي بمركز واحد في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، بمركز واحد في الترتيب العالمي، حسب التصنيف الأخير للفيفا، الخاص بشهر أكتوبر الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للفيفا، اليوم الخميس، تصنيفه الشهري، والذي تواجد فيه الخضر، في المركز 33 عالميا.

كما تواجد المنتخب الوطني، حسب ذات التصنيف، في المركز الثالث من بين منتخبات دول القارة السمراء، والثاني عربيا.

وعادة المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الفيفا الخاص بشهر أكتوبر، لكل من منتخبات الأرجنتين، فرنسا، والبرازيل، على التوالي.