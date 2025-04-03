المنتخب الوطني يرتقي في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم رجال، في كسب نقاط جديدة، والتقدم في في الترتيب العالني للمنتخبات، حسي آخر تصنيف لـ”الفيفا”.

وكشف الموقع الرسني للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تصنيفه الخاص بشهر أفريل، أين احتل المنتخب الوطني المركز 36 عالميا.

كما تواجد الخضر في المركز الثالث عربيا، والرابع افريقيا، بعد كل من منتخبات المغرب، السنغال، ومصر.

وجاء التقدم الملحوظ للمنتخب الوطني في التصنيف الجديد للفيفا، بعد فوزه في آخر مبارتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أمام كل من بوتسوانا، والموزمبيق.